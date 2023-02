Danni Heylen vervangt Martine Jonckheere in toneelstuk: “Blij dat ik haar zo een beetje kan helpen”

"Het faillisse­ment van mijn kleding­zaak is een levensles geweest": Kelly Pfaff (45) openhartig over haar geldzaken

Kelly Pfaff (45) is dj, presentatrice, model en tv-figuur. Ze deed mee aan het spektakel ‘Holiday on Ice’, was te zien in ‘Waar voor je geld’ en presenteerde ‘De Grootste Lefgozer’ op VTM2. Sinds kort verschijnt ze op diezelfde zender in ‘Expeditie Gooris in Amerika’, waarin ze met haar man Sam Gooris en hun kinderen Shania en Kenji een glamoureuze reis door de Verenigde Staten maakt. Voor de gelegenheid diepten we een interview op waarin ze openhartig over haar geldzaken vertelt.

