“Dankzij mij is hij 28 jaar geworden”: André Hazes’ ex-vriendin Sarah van Soelen over haar afwezigheid in docuserie

BVSarah van Soelen (26), de ex-vriendin van André Hazes (28), speelt op eigen verzoek geen grote rol in Hazes’ veelbekeken documentaire ‘Crossroads’. Maar ondanks dat ze zelf niet in beeld wou komen, laat André ook weinig over haar los. Dat is iets wat Sarah wel dwarszit. In de Nederlandse ‘Story’ vertelt ze dan ook haar kant verhaal aan de fans. “Ik regelde dat André naar de kliniek kon.”

Sarah van Soelen en André Hazes vonden de liefde bij elkaar in 2021, in april maakten ze hun relatie publiekelijk. Tijdens die periode vertoefde Hazes zes weken lang in een Spaanse kliniek waar hij herstelde van zijn burn-out, en in een later stadium van zijn drank- en drugsverslaving. Volgens Andrés moeder Rachel Hazes, was het niet de bedoeling dat André de kliniek na zes weken al verliet. Daar zat zijn ex-vriendin Sarah voor iets tussen.

Quote Ze wilde bij André zijn, maar dat werd een heel andere ontmoeting dan ze had verwacht. Rachel Hazes

“Zijn toenmalige vriendin Sarah van Soelen kwam na zes weken naar Spanje”, vertelt Rachel aan de Nederlandse ‘Story’. “Ze wilde bij André zijn, maar dat werd een andere ontmoeting dan ze had verwacht. André vertelde haar dat hij hun relatie wilde beëindigen. Niet vanwege Sarah, maar omdat hij haar geen verdriet wilde aandoen. Hij wilde op zoek gaan naar zichzelf, en reizen maken naar Amerika. De tijd die hij in Nederland zou overhouden, wilde hij aan zijn zoon Dré besteden. Hij vond dat als ze een relatie zouden blijven houden, hij Sarah ernstig te kort zou doen”, aldus Rachel. Ze vervolgt: “Dat was een heftig gesprek, want Sarah had het niet zien aankomen. Ze had het er zo moeilijk mee, dat André besloot om zijn plek in de Spaanse kliniek aan haar te geven. Hij vond de zorg voor Sarah belangrijker dan zichzelf. André was bang dat ze een terugval zou krijgen (Sarah kampte in het verleden ook met verslavingen, red.).”

Aan de kant geschoven

Sarah, voor wie André zijn verloofde Monique Westenberg verliet, bevestigt het verhaal van Rachel in de Nederlandse Story: “Ik vind persoonlijk niet dat André daarmee één of ander groots gebaar heeft gemaakt. Want zes weken eerder was ik het die regelde dat hij naar de kliniek kon.” Ze vertelt ook dat André haar plotseling “voor niets” aan de kant had gezet in Spanje en dat ze hoopte dat hij daarover meer duiding zou geven in zijn docu. Maar die duiding kwam er niet: “Het enige wat hij erover zei, was dat hij rust wilde. Maar na mij had hij Anne Rose, er is daarna nog iemand geweest en nu heeft hij weer een Sarah. Van dat alleen zijn, is niet zo veel terechtgekomen, lijkt me.”

Quote Ik heb ervoor gezorgd dat hij zijn 28ste verjaardag heeft gehaald. En in die documentai­re word ik weggezet als een meisje dat het gewoon nét niet was. Sarah van Soelen

Naast de beperkte vermelding in zijn documentaire, beweert Sarah dat ze gedurende het afgelopen jaar ook nooit een bedankje gekregen heeft van André. “Ik heb niet enkel vijf dagen, maar ook zijn tweede periode in de kliniek geregeld. Ik ben overal achteraan gegaan en heb achter zijn rug om dingen kunnen schrappen. Eerst voor een week en daarna voor een maand. Maar niet één keer wordt in de documentaire gezegd: ‘Dank je wel, Saar!’ Hij heeft het er in zijn documentaire constant over hoe hij op zijn 27ste niet meer wilde leven. Ik heb ervoor gezorgd dat hij zijn 28ste verjaardag heeft gehaald. En in die documentaire word ik weggezet als een meisje dat het gewoon nét niet was. Terwijl ik denk: zonder mij was je nog verder de afgrond ingegaan”, verklaart ze aan de Nederlandse ‘Story’.

Ondanks alles heeft Sarah wel nog veel sympathie voor Hazes: “Ik hoop dat hij gelukkig en clean is. Maar ik houd mijn hart vast, want straks komen de optredens weer. Ik hoop, en dat gun ik hem, dat hij weer gaat knallen op het podium. Want dat kan hij als geen ander.”

