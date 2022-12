Dani Klein onthult: “Ik weet wat mijn probleem is: ik ben verslaafd aan mannen, hun affectie en hun aandacht”

BVOp zondag 1 januari viert Vaya Con Dios-zangeres Dani Klein haar 70ste verjaardag. In Humo blikte ze terug op hoe ze zich steeds in de muziek stortte en op haar woelige relatie met mannen. “Ik heb al mijn mannen zelf verlaten, trouwens, maar telkens wel omdat ze me op één of andere manier hadden afgewezen.”

Met meer dan 10 miljoen verkochte albums prijkt Dani Klein nog steeds op de twaalfde plaats van bestverkopende Belgische artiesten. Een uitzondering op de regel en bij leven een legende. In 2014 gooide ze echter de handdoek in de ring en maakte ze een einde aan haar muziekcarrière. Al werd dat pensioen even onderbroken tijdens de lockdown. Toen maakte ze namelijk de plaat ‘What’s a Woman’.

Maar bij een levende legende, hoort meestal ook een turbulent leven. Zo ook bij Dani Klein. Zo blikt ze op het randje van haar 70-jarige leeftijd even terug op haar band met mannen door de jaren heen. Ze vertelt in Humo: “In één van de nieuwe liedjes zing ik: ‘I like it tough, don’t ask me why’. Als een relatie te gemakkelijk was, maakte ik zelf rommel. Ik deed alles om niet hetzelfde leven te hoeven leiden als mijn ouders.” Klein vervolgt: “Ik heb al mijn mannen zelf verlaten, trouwens, maar telkens wel omdat ze me op één of andere manier hadden afgewezen.”

Emotioneel afwezig

Klein getuigt ook steeds de nood te hebben om te repareren wat kapot is. Zo ook bij voormalig partner Dirk: “Dirk was een gekwetste man. Zijn vader had hem voortdurend verteld dat hij een nietsnut was. Op den duur is hij dat gaan geloven, waarna hij het destructieve werk van zijn vader zelf heeft voortgezet. Ik zag dat en besloot: ‘En nu ga ik hem zóveel liefde geven dat hij de drank en drugs niet meer nodig heeft.’ In de hoop, inderdaad, dat hij met zijn liefde mijn gemis zou uitgummen. En zo heb ik telkens weer emotioneel afwezige mannen opgezocht. Bij momenten heb ik zelfs zelfmoord overwogen, omdat ik de wanhoop niet meer kon verdragen. Tot ik uiteindelijk niet meer om de waarheid heen kon: als je jezelf niet gelukkig kunt maken, hoef je niet te hopen dat iemand anders dat wél zal doen. Twintig jaar in psychoanalyse zijn en zelf psychoanalyse studeren heeft me veel geleerd over mezelf, maar het heeft me niet genezen: dat was de grote teleurstelling”, aldus Klein in Humo.

Klein besluit: “Ik ben naar een psychiater gegaan, en die zei: ‘Ik zal u een pil voorschrijven.’ Hij gaf me het antidepressivum Cipralex, en daarna ging het langzaamaan beter. Ik neem dat medicament nog altijd. Ik weet heel goed wat mijn probleem is: ik ben verslaafd aan affectie, verslaafd aan mannen, aan hun aandacht. Als je verslaafd bent aan drank, is er maar één manier om te genezen: er volledig mee stoppen. Om dezelfde reden ben ik gestopt met mannen.”

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.

