Dana Winner gebruikt botox, maar niet voor esthetische redenen: “Het heeft me enorm geholpen”

BV Staat Kathleen Aerts binnenkort nog een keertje met K3 op het podium? “Ik ken alle danspasjes nog vanbuiten”

“Na een jaar op de markt zijn er al 80.000 flessen verkocht.” Naast een reisbureau, een guesthouse in Zuid-Afrika, heeft ex-K3’tje Kathleen Aerts (45) nu ook haar eigen wijn. Ze heeft heel wat ballen in de lucht dus, maar neemt tijd uit haar drukke schema om aan ‘Dag Allemaal’ te verklappen welke BV’s er regelmatig in haar guesthouse komen en of die K3-reünie er nu toch komt. Daarbij vertelt ze openhartig over haar rouwperiode na de dood van haar moeder. “Voor de kinderen van mijn broer wil ik de oma zijn die ze niet meer hebben.”