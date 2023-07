Damiano uit ‘Blind Getrouwd’ is opnieuw in huwelijksbootje gestapt

Op de tonen van ‘Can’t take my eyes off you’ van Frankie Valli dansten Damiano en Nati - echte naam Natalia Anna Dabrowski - een indrukwekkende choreo. Hij leerde de yogalerares kennen in 2021. “We hebben elkaar leren kennen tijdens een yogasessie”, vertelde Damiano destijds in een interview met ‘TV Familie’. “Het heeft niet zo lang geduurd voor we een koppel werden. We hebben het geweldig goed samen. Nati en ik delen onze passie voor sport. Zij is professioneel met yoga bezig, en ook met voeding. Dat heeft ons voor een stuk héél dicht tot elkaar gebracht.” De twee traden in het huwelijksbootje in Italië, waar de roots van Damiano liggen.