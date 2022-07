Daarom komen deze BV's elk jaar terug naar Tomorrowland

BV “Gedaan met de rust”: ‘Familie’-ac­teur Yanni Bourguig­non wordt binnenkort voor de eerste keer papa

Het gaat Yanni Bourguignon voor de wind. Eind vorig jaar raakte bekend dat de ‘Familie’-acteur zijn vriendin Kelly ten huwelijk gevraagd had. Op zondag liet Yanni dan weer weten dat er een eerste kindje op komst is. “Baby on the way”, klinkt het op Instagram.

25 juli