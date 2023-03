Corona eiste zware tol in het leven van zangeres Mieke: “Mijn man moest na een wekenlange coma opnieuw leren spreken”

Podcast MEDIAWAT­CHERS. “Kat Kerkhofs staat toch wat te verzuipen in ‘Tulpen uit Antwerpen’”

“‘Tulpen uit Antwerpen’ is van een bijzonder zwak niveau.” Televisiejournalist Mark Coenegracht windt er geen doekjes om. Hij heeft zo zijn bedenkingen bij het nieuwe muziekprogramma van Play4. Bestaande klassiekers worden er in een nieuw jasje gegoten, maar volgens Coenegracht is dat allesbehalve geslaagd: “Deze songs zijn draken van versies.” Ook de rol van Kat Kerkhofs, die voor het eerst zelf een programma presenteert en geen sidekick is, wordt druk besproken in de podcast. “Ze is een beetje de Julie Van den Steen van Play4.” Luister hierboven naar de volledige aflevering.