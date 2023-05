COLUMN. Walter Damen op bezoek bij Bart Kaëll en Luc Appermont: “Wat is hun geheim?”

Ik had het plezier om bij Bart Kaëll en Luc Appermont uitgenodigd te worden. Sommige mensen uit spelprogramma’s blijven vrienden voor het leven. Bart - en daarmee ook Luc - zijn dat. Aangekomen op hun oprit kon ik niet naast de grote camera kijken, alsof ik naar een geheime plek reed. Spontaan dacht ik aan Barts nieuwe single, ‘Wat is jouw geheim’. Ik had er in mijn auto een paar keer naar geluisterd, kwestie van goed op de hoogte te zijn. Veel geheimen hebben zij nochtans niet. De camera bleek enkel om te monitoren wie er op bezoek kwam omdat er in het verleden al eens ongewenste gasten hun pad hadden gekruist.

Beroepsgeheim

In zijn liedje heeft Bart het dus niet over iets - goed of slecht - wat verscholen blijft. Nee, het ‘geheim’ slaat op de kunst om iemand gelukkig te maken. Het was voor mij eens iets anders. Geheimen - slechte, dan toch - krijg ik elke dag te horen. Het was Luc die me vroeg wat ons beroepsgeheim eigenlijk inhoudt. De advocaat in mij antwoordde spontaan dat dat geregeld staat in art. 458 en 458bis van het strafwetboek. In mensentaal komt het hierop neer: in de relatie advocaat/cliënt mag iedereen mij alles vertellen. Als ik het toch rondbazuin, riskeer ik veroordeeld te worden tot 6 maanden cel en geschrapt te worden als advocaat. De wet kent wel zijn uitzonderingen: als het over minderjarigen gaat die in gevaar zijn, heb ik juist meldingsplicht. Doe ik dat niet, dan maak ik me schuldig aan hulpverzuim.

Ons beroepsgeheim bestaat niet zomaar. Stel dat ik alles zomaar mag doorvertellen, dan heeft mijn job geen nut. Mensen moeten nu eenmaal alles tegen mij kunnen zeggen en ik mag en zal hen daar niet voor afstraffen, ook al gaat het tegen elke moraal in. Vaak is dat moeilijk te begrijpen, maar we zijn vertrouwenspersonen aan wie je je diepste geheimen moet kwijt kunnen. Dus om de klassieke vraag te beantwoorden: als iemand mij een moord bekent, dan moet ik dat voor mij houden.

Luisteren naar elkaar

Het geheim van Bart is gelukkig niet het beschermde geheim. Geef mij maar meer uitleg over hoe je mensen gelukkig kan maken. Ik zou het van de daken schreeuwen. Maar eerlijk, zo moeilijk is dat eigenlijk niet. Die avond bij Bart en Luc was er een typisch voorbeeld van. Lekker eten, een goed glas wijn maar vooral een gezelschap dat naar elkaar luisterde. Gewoon geïnteresseerd in elkaar. Geen hoge woorden, geen grootse opgedrongen meningen, maar gewoon de eenvoudige vraag: ‘Hoe gaat het met jou?’ Voeg daarbij dan ook nog leuke antwoorden en wat plezante anekdotes en je bent vertrokken voor een ontspannende avond. Het grote geheim dat Bart bezingt, heet volgens mij eenvoud. Gewoon jezelf zijn en interesse tonen voor je medemens. Wedden dat iedereen dan opfleurt in jouw omgeving. Het is dus duidelijk. Sommige geheimen mogen niet onder eender welk beroepsgeheim vallen, maar moeten luidkeels uitgedragen worden. Bij dezen hoop ik alvast mijn steentje te hebben bijgedragen.

Trouwens: hoe gaat het met u?

