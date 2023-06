COLUMN. Walter Damen houdt van Limburgers: “Houden van maakt het leven makkelijker”

Misschien dat sommigen wat verbaasd zullen zijn over de titel, maar het is een reactie op opiniërend hoofdredactrice van GVA Kris Vanmarsenille, die haar analyse begon met de gevleugelde mistroostige woorden: ‘Waarom Antwerpenaren zo gehaat worden.’ Gelukkig eet ik ’s ochtends meestal suikervrije yoghurt met fruit en havervlokken. Ik heb daar zo m’n redenen voor: zo is de kans dat ik me verslik bij het lezen van dergelijke titels, met de dood als mogelijk gevolg, aanzienlijk kleiner.

Trots meisje

Een mens moet tegenwoordig goed voorbereid zijn als hij de dag begint. Negatieve signalen en berichten komen van overal. Ik heb me deze week dan ook wat meer geconcentreerd op de leukere feiten. Zo zag ik een moeder fietsen met voor haar een klein meisje dat zich duidelijk voor de eerste keer op de weliswaar rustige wegen van mijn dorp waagde. Het aandoenlijke tafereel toverde een grote glimlach op mijn gezicht. Moeder Kloek die met haar hele hebben en houden haar kleine paardenstaartdragende dochtertje afschermde. Ik glimlachte lief toen ik haar met de laagst mogelijke snelheid en op zo groot mogelijke afstand voorbijreed. De mama lachte lief terug, met ogen vol dankbaarheid en het dochtertje keek me vol trots aan. Weliswaar wat angstig, maar hoe klein ook, ze kon op dat moment de voor haar grootste berg verzetten. Het deed deugd aan mijn gekwelde hart van deze week.

Dat goede gevoel werd verder nog gevoed door een ander kindje dat bij de bakker naar buiten kwam, blij huppelend omdat het een speculoosje had gekregen. Op weg naar huis kwam ik dan nog toeterende wagens tegen, getooid met vlaggen van hun geliefkoosde voetbalclub. Ik maakte de bedenking dat hoop, vreugde en verdriet wel heel dicht bij elkaar kunnen liggen en dat het vaak afhangt van kleine en onvoorspelbare details. Als het kleine meisje zou vallen, dan slaat haar trots plots om in onnoemelijk verdriet. Zonder dat speculoosje was dat kindje niet huppelend, maar teleurgesteld slenterend de winkel uit gestapt. En tot slot de voetbalsupporter die vol moed de strijd aanbindt. Wanneer hij op het eind de wedstrijd verloren ziet gaan, sakkert hij nog een hele week over de gemiste kansen. Ik besloot dan ook terecht dat ik van iedereen hou. Van West-Vlamingen, Limburgers, Oost-Vlamingen. Ook van alle Walen en Brusselaars. Houden van maakt het leven een stuk gemakkelijker. Haten kost veel energie en levensvreugde. Het is een immer aanwezige domper op je persoonlijke vreugde en ontwikkeling.

Hart op de tong

En nu ga ik welgemutst een wandeling maken in een bos. Genieten van elk levend wezentje dat mijn wandelpad kruist. Geen haat in het bos. De natuur netjes geordend, volgens haar eigen onverzettelijke wetten. Ah ja Kris, ik heb veel respect voor jou. Het is spijtig van je titel, want de rest van je stuk is wel leuk. Ik koester Antwerpenaren ook, net omdat ze vaak gewoon het hart op de tong hebben en ze meestal eigenlijk wel een klein hartje hebben. Tot slot: bedankt aan mijn dorpsbakker. Zij maakte mijn dag vrolijker.

