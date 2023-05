COLUMN. Walter Damen gaat niet meer met de auto naar Antwerpen: “Plots waande ik me er in een écht oorlogsgebied”

Mij vind je niet meer terug in Antwerpen in mijn auto. Helaas ook niet met het openbaar vervoer. Afgelopen zondag ging ik als voorbeeldige schoonzoon samen met mijn schoonmoeder op zoek naar een nieuwe auto. De hare had het na jaren trouwe dienst pardoes op de snelweg begeven. Die zonnige, maar gevaarlijke namiddag zag zij een mooi voorbeeld van ‘de politie, je vriend’: ze hadden de benarde situatie van mijn schoonmoeder op de snelweg immers omgetoverd tot een veilige plek. En dat met de grootst mogelijke glimlach. Chapeau. Maar dus, een nieuwe auto. Zo gezegd zo gedaan, en op een mooie zondag ging ik haar hiervoor in hartje Antwerpen oppikken aan een tramhalte. Ik had wat leuke Italiaanse muziek opgezet in de stijl van ‘Felicità’ en ‘Sarà perché ti amo’. Een zoektocht naar een nieuwe wagen samen met je schoonmoeder vat je immers best vrolijk aan.

Paniek

De Nederlandse collega-bestuurders-dagjestoeristen waren niet onder de positieve invloed van Italiaanse deuntjes. Klaarblijkelijk waren ze helemaal niet op de hoogte van de verkeersveranderingen of snapten ze de ingewikkelde infrastructuur niet van mijn geliefkoosde stad. Eenrichtingsstraten, fietspaden, trottoirs... Overal zag je verwarde en soms zelfs panikerende Nederlandse chauffeurs. ’t Stad is er verkeerstechnisch niet veiliger op geworden voor de dappere eenmalige chauffeur en zijn kuierende omgeving. Al is het wel grappig om te zien, die woest discussiërende koppels in de beslotenheid van hun auto. Maar zonde, dit alles op zo’n mooie zonnige middag. En niet veel later begreep ik hen.

Van alle kanten kwamen ze: bakfietsen, mountainbi­kes, gewone fietsen, koersfiet­sen, fietsen met 10-voudige bagagedra­gers om de hele kroost mee te zeulen, allemaal wel of niet elektrisch aange­stuurd. Walter Damen.

Oorlogsgebied

Ik had maandagochtend om 8u45 een afspraak in Antwerpen in een drukke wijk. Vermits de aankoop van het nieuwe voertuig succesvol was afgerond, besloot ik opnieuw gebruik te maken van diezelfde Italiaanse muziek om de week goed aan te vatten. Ik had echter beter ‘Warrior’ van Oscar and the Wolf opgezet. Zonder het te beseffen reed ik een straat in waar je geen fietsers mag inhalen. De weg was nochtans breed genoeg om een verdwaalde F-16 op weg naar Oekraïne te kunnen laten landen. Een dappere vrouw op haar tweewieler smeet zich prompt voor mijn auto, hevig zwaaiend met haar armen alsof ze die F-16 veilig wilde laten landen. Uit angst ben ik haar dan toch maar voorbijgereden, omdat ik het gevaarlijker vond voor haar om zo te moeten zwaaien.

Twee straten later waande ik me plots écht in oorlogsgebied. Van alle kanten kwamen ze: bakfietsen, mountainbikes, gewone fietsen, koersfietsen, fietsen met 10-voudige bagagedragers om de hele kroost mee te zeulen, allemaal wel of niet elektrisch aangestuurd. Het doel: een blitzkrieg uitvoeren op de arme automobilist. Nee, mij vind je niet meer terug in Antwerpen gezeten in mijn stalen vierwieler. Helaas ook niet echt met het openbaar vervoer. Het is nogal moeilijk om je met een toga en een hoop dossiers vlot en makkelijk te verplaatsen met de bus. Er rest mij dan ook maar één oplossing: geen afspraken meer in de stad, maar ergens rustig in een buitenwijk. De Italiaanse muziek blijf ik wel opzetten. Die is gewoon mooi. ‘Gente di mare’, de eerste twee zinnen zijn geweldig. Zoek ze maar eens op. En ah ja, hoe is het met u?

