COLUMN. Walter Damen: Bart De Pauw, waarom toch? “Ten strijde trekken in plaats van te bemiddelen eist altijd een tol. Die tol mag nooit een mensenleven zijn”

De zaak zal wel altijd controversieel blijven. Ze werd in het lang en het breed uitgesmeerd in de pers, met de slachtoffers in poleposition, op de voet gevolgd door de ruzie met VRT. ­Iedereen die wou, kon ervan meesmullen. De koppigheid van Bart zelf heeft ook een belangrijke rol gespeeld. Het overlegmodel smolt weg als sneeuw voor de zon en iedereen zette zich in egelstelling, met een felbevochten proces tot gevolg.

Een schraal beestje bleef over. Veel vrijspraken en een paar veroordelingen. Een straf uiteraard volledig met uitstel. Iedereen likte zijn wonden en beraadde zich over hoger beroep. Als kers op de taart kwam daar ook nog de discussie bovenop over het ereloon van de advocaten. Dat bleek met belastinggeld te zijn betaald en niet door de slachtoffers zelf. Uiteindelijk berustten alle partijen in het uitstekend gemotiveerde vonnis van de correctionele rechtbank van Mechelen.

Loutering

Ik hoopte toen dat er een loutering zou optreden, een broodnodige verzoening. Ik hoopte zelfs op de ‘tweede kans’ waar men het altijd over heeft. Dat De Pauw na een gepaste catharsis zou kunnen terugkeren naar het scherm, zij het in het begin wat terughoudend. Ik hou zo van die tweede kans. Mensen zijn geen volmaakte wezens. Fouten maken is eigen aan ons zijn. De Bijbelse uitdrukking ‘wie zonder zonde is, werpe de eerste steen’ van de wijze Johannes indachtig.

Bitterheid en ongetwijfeld ook kwaadheid namen echter de bovenhand. Giet daar nog een sausje professionele frustratie over en je eindigt met wanhoop. Wanhoop die blijkbaar iemand heeft gedreven tot het meest onnatuurlijke wat een mens kan doen, namelijk zichzelf van het leven proberen te beroven. Dan moet je heel diep zitten. Hier stond het misschien een klein beetje in de sterren geschreven. De Pauw bleef boos achter en kon niet meer doen waar hij het best in was, namelijk entertainen. Bovendien werd hij ook nog uitgespuwd door een hele hoop mensen, terwijl hij vroeger zo bejubeld werd. Dit leidt ongetwijfeld tot een gevoel van zinloosheid waarbij je hoogstwaarschijnlijk vindt dat iedereen beter af is zonder jou. En jijzelf misschien nog het meest van al.

Excuses en empathie

Misschien zou men nu beter een debat voeren over de vraag of ook een publiek persoon die zijn straf heeft ondergaan met een propere lei mag herbeginnen. Hebben ook zij recht op een privéleven en een tweede kans? Eerlijk, dit alles had nooit mogen gebeuren. Misschien had men beter ingezien dat ten strijde trekken in plaats van te bemiddelen altijd een zware tol eist. Die tol mag echter nooit een mensenleven zijn, niets is ­zoveel waard. Onze maatschappij drijft nog te veel op het grote gelijk en polarisatie, terwijl de grijze zone vaak immens groot is en het er veel beter toeven is. Excuses en empathie zijn de sleutelwoorden waarmee je veel procedures kan vermijden. Een gratis, doch gouden tip van iemand die elke dag met conflicten leeft.

