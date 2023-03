COLUMN. Martine Jonckheere krijgt opnieuw tegenslag te verwerken: “Ook mijn trouwe viervoeter Lester werd getroffen door kanker”

BV Pommeline Tillière kreeg 20.000 euro voor ‘Temptation Island VIPS’: “Startbe­drag van 5.000 euro vonden we te weinig”

“Het heeft mij gebracht tot waar ik nu sta.” Pommeline Tillière (29) - die in 2017 voor het eerst te zien was in ‘Temptation Island’ - heeft nog steeds geen spijt van haar deelname. In de podcast van ‘Kurkdroog’ vertelt de blondine nu over haar ervaringen met de reeks, haar Only Fans-account en haar uiterlijk. “Eén gemene reactie bleek uiteindelijk de aanleiding voor mijn neuscorrectie.”