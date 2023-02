COLUMN. Martine Jonckheere heeft pech tijdens behandeling: “Dit gebeurt naar het schijnt niet vaak, maar spijtig genoeg wel met mij”

BV ’t Is gebeurd: Erik ‘kapitein Eenoog’ Van Looy zwaait af in Nederland­se ‘Slimste Mens’

Het is gebeurd: Erik Van Looy heeft zijn eerste finalebeurt in ‘De Slimste Mens’ in Nederland niet overleefd. In de finale blokkeerde hij op een vraag over priemgetallen en ging zo ten onder. Met opgeheven hoofd en met de kleuren van de Belgische vlag op zijn ooglapje. “Met twee ogen had ik misschien wel gewonnen”, lachte Erik, die aan zijn geslaagde passage in de tv-quiz meteen de zekerheid overhoudt dat hij in januari 2024 met zijn zaalshow ‘Verslaafd’ op tournee mag door Nederland.

6 februari