COLUMN. Geert Hoste: “Terwijl Tadej Pogacar in een putje van het Waalse wegdek sukkelde, zat ik in een voorhistorische grot”

Terwijl wielrenner Tadej Pogacar in een putje van het Waalse wegdek sukkelde in Luik-Bastenaken-Luik, vertoefde ik in een voorhistorische grot in Vlaanderen.

Tijdens de Erfgoeddag bezocht ik namelijk de laatste overblijfselen van de noeste arbeid van de Oude Belgen. Ik passeerde tijdens de Ten Miles van Antwerpen namelijk door de Waaslandtunnel. Neanderthalers hebben die tunnel gedolven. Er staan nog originele handafdrukken van de man van Spy op de wand. De Romeinen hebben er vervolgens een heirbaan in aangelegd. Daarna is het bergaf gegaan. In Pompeï zijn de mozaïeken in betere staat dan de tegels in de Konijnenpijp. Sinds de passage van de Visigoten, de Vikings, de Hunnen en de supporters van den Antwerp ligt de tunnel erbij als Bachmoet in Oekraïne. Druipstenen, roestige relingen uit het ijzertijdperk, beekjes met vocht van onbestemde oorsprong, eeuwenoud roet. In Thailand kregen jonge voetballertjes die weken in een grot zaten, foto’s van de Waaslandtunnel om hen te tonen dat het nog erger had gekund.

Ondertussen ligt sekssymbool Tom Waes met gebroken ribben op zijn veldbedje op Linkeroever. Het gerucht doet de ronde dat hij met zijn velo aan de tramsporen was blijven plakken. Klopt niets van. Toen ik hem ging troosten met zeven anjers en zeven rozen, vertelde hij mij wat er echt gebeurd was. Omdat de veerboot over de Schelde alleen veert als er een politicus op wordt gefotografeerd, was Waes in de wazige Waaslandtunnel gereden met zijn Porsche. Bij het inademen van de lucht in de tunnel was zijn borstkas geïmplodeerd.

Het is geen toeval dat burgemeester Bart De Wever, hét icoon van een gezond lichaam in een gezond lichaam, niet meer deelneemt aan de loopwedstrijd. Zijn uitvlucht ‘ik hem een valling’ stond in schril contrast met zijn ‘Nil volentibus arduum’, niets is moeilijk voor hen die willen. In werkelijkheid durft hij niet meer door de tunnel. Heel begrijpelijk.

Gaten in het gebit van een eerstecommunicant zijn charmant. Je weet: na de melktanden begint het ware leven. Bij gaten in een wegdek geldt dat jammer genoeg niet. Waalse, Brusselse, Belgische en Vlaamse ministers gaan ervan uit dat het wegdek zich zoals een jongetjesgebit spontaan zal herstellen. Tot die tijd worden putten en voegen met spuug en plaktouw hersteld als ware het een skelet van een dinosaurus. Hoog tijd dat die fameuze Fernand Huts de Waaslandtunnel koopt en in ere herstelt. Zoals hij eerder al deed met andere monumenten zoals de Boerentoren, T Rex Trinity, Bart De Pauw en het vliegveld van Deurne.

Hoop doet leven.

