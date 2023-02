COLUMN. Geert Hoste: “Miss België-verkiezing: volwassen vrouwen op huwbare leeftijd aangesproken als kleuters in Vlaamse crèche”

Al heel de week shinet de Miss Belgium-verkiezing in mijn hoofd. Niet door de niet gelukte aanslag. Want zoals de advocaat zei: “Het is geen aanslag als die niet gelukt is.” Zeg nu zelf, daar valt geen speld tussen te krijgen. Er is niet alleen geen aanslag gepleegd, de niet-aanslagpleger reed met een Tesla!

Dat zijn niet alleen verzachtende omstandigheden, dan heb je zelfs recht op subsidies. Het hele verhaal leest als een snel verzonnen scenario voor een Netflix-serie. Titel: ‘Miss-lukt’. De openingsscène begint met een flink stuk bloot in een zonnebankcentrum. Daar ligt Tanja Dexters stijlvol te zonnebanken. Ondertussen zit Axel Daeseleire, de uitbater, zijn pistool te reinigen. Hij doet dat op het toilet, met openstaande deur, broek op de enkels. Dat is verplicht, want het is een Vlaamse film. Hij staart recht in de camera en mompelt: “Niks deugt er in België! Daarom ga ik geen aanslag plegen op een missverkiezing in Plopsaland.” Strak plan.

Zweet Caroline

Een aanslag plegen is in Belgium het domste wat je kan doen. Niet dat je gestraft wordt of zo. Maar aanslagplegers worden een paar keer per dag naakt gefouilleerd terwijl er snoeiharde muziek van Patje Krimson speelt. Volgens kenners komt dit neer op foltering. Dat klinkt vreselijk. Maar nog erger dan de levensomstandigheden in de Belgische gevangenissen, is opgesloten zitten in zo’n carnavalspak van ‘The Masked Singer’. Marc Coucke moest met twee gebruikte nylonkousen over zijn hoofd, in een douche in de kelder zes weken lang ‘Sweet Caroline’ zingen. Zweet Caroline!

Aanslag op de eerbaarheid

Ik hou van de Miss Belgium-verkiezing. Volwassen vrouwen op huwbare leeftijd die aangesproken worden als kleuters in een Vlaamse crèche. Zoals in de zin “de meisjes hebben het schitterend gedaan, ik ben trots op hen” (HLN, 11 februari 2023). Hoor je een voetbalcoach al spreken over “de jongetjes”? Rode Duivel Charles De Ketelaere is even oud als de nieuwe Miss Belgium Emilie Vansteenkiste. “Meisjes” wordt alleen nog gebruikt in baancafés, het Schipperskwartier en Vlaamse hiphop. De term “meisjes” is een aanslag! Een aanslag op de eerbaarheid.

Goed nieuws voor meisjes met trouwplannen. Neem een voorbeeld aan kersverse mevrouw Claesen, beter bekend als Loredana: “Mijn bruidsboeket heb ik twee dagen voor ons huwelijk gekocht en ook mijn bruidsjurk vinden was geen helse zoektocht.” Zoals mijn echtgenote predikt: al die stress is niet nodig. Als je op donderdag zo’n winkel binnenstapt met cash in je handen en zegt: “ik wil een trouwkleed, want ik trouw zaterdag”, zullen ze je heus wel kunnen helpen. Ook daar valt geen speld tussen te krijgen.

