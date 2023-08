COLUMN. Geert Hoste: “Kwakkelzomer is de zomerhit van 2023"

Kwakkelzomer is de zomerhit van 2023. Sinds Frank Deboosere met verplicht pensioen is, wordt ons weer bepaald door Geri Haerynk uit Koekelare. Geri houdt in een grote ringmap sinds 1977 bij welk weer het was. Elk jaar op kerstdag, terwijl wij aan de kalkoen en cadeautjes zitten, voorspelt hij welk weer we het komende jaar mogen verwachten. Ik heb zijn voorspellingen ingekeken en vat zijn werk samen als: Elke week ‘bewolkt met opklaringen. Mooi weer, kans op een bui’. Geri startte zijn hobby uit onvrede met de voorspellingen op tv. Want het weer in ‘Uccle’ is niet hetzelfde als het weer in Koekelare. Geef deze minzame man eens ongelijk. Ik heb het nagetrokken en zijn weersvoorspellingen zijn veel accurater dan de peilingen van stemgedrag door ervaren professoren en Wetstraat-journalisten.

Hoe Geri zelf tewerkgaat, is een groot geheim. Het is een gave die hij heeft van zijn grootmoeder. Die kon ook het weer voorspellen. Ze keek naar de lucht en zei dan: ‘Bewolkt met ipkloaringen. Schoan were met nu-en-ton ’n vloage’. ‘Metje’ voelde dat waarschijnlijk aan haar eksterogen. We kunnen het haar niet vragen, want Geri zelf is al 82 jaar, dus de kans dat zijn grootmoeder nog leeft, is klein. Maar tijdens een reportage over Geri zag ik een rode koffiekan op het randje van zijn inbouwhaard in de living staan. Daarom ben ik gaan uitpluizen wat de betekenis daarvan is. Ten eerste: waarom een rood geëmailleerde koffiekan? Ten tweede: waarom staat die koffiekan daar en niet op het plastic tafelkleed op de keukentafel? Het antwoord is simpel: de koffiekan wordt niet gebruikt om koffie te schenken. Daarom is ze rood als waarschuwing. In die koffiekan zit geen koffie, maar iets anders.

In Koekelare en omstreken staan er traditioneel drie zaken op de schouw. Ten eerste het Mariabeeld, een erfstuk. Ten tweede een opgeblonken obus. Ten derde een urne, leeg of met de asse van een overledene. Een rode koffiekan hoort helemaal niet in het rijtje thuis. Ik gok er daarom op dat onder het deksel van Geri zijn koffiekan minstens één, zoniet alle eksterogen van zijn grootmoeder worden bewaard. Waarschijnlijk in een propje watten gedraaid. Als een relikwie.

Satellieten, golfstromen, computermodellen en artificiële intelligentie, Uccle... Geri heeft het allemaal niet nodig. Een stylo, een vel papier en twee fluostiften. Blauw voor regen, knalgeel voor zon. En de rest gooit er met de pet naar.

