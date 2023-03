COLUMN. Geert Hoste: “Je kan in België beter de verkiezingen winnen dan de lotto”

Een pensioen van een miljoen. Dat lijkt me een goede naam voor een Belgische komedie over de pensioenen. Of als tegenhanger voor ‘F.C. De Kampioenen’: een documentairereeks ‘Vzw De Pensioenen’. Herhalingen zijn niet eens nodig, iedere week is er een gloednieuw drama. Rechtstreeks vanuit de Kamer of de Senaat. Live uit het Vlaams of Waals parlement. Of vanuit de VRT. Want een mens zou haast vergeten dat daar nog iemand werkt. Iedere maand krijgt er wel een klepper te horen dat hij of zij onmiddellijk moet stoppen wegens te oud.

Deze keer ontving weergod Frank Deboosere de gouden rollator. Als een donderslag bij heldere hemel mocht hij ophoepelen. Salut en de kost en de wind van achter. Hij dacht dat hij pas over vijf maanden met pensioen moest. Frank Deboosere gaat de geschiedenis in als de weerman die zelfs zijn eigen pensioen niet juist kon voorspellen. De geliefde Frank had de bijzondere gave om een fout weerbericht zo te relativeren dat de kijker zich schuldig ging voelen. Nu ook zo met zijn -afscheid. De kans is groot dat we hem meer zullen -missen dan de zon en naar hem gaan verlangen als een regenbui in volle zomer.

Er klinkt een roep om de pensioenen te herzien. En vooral die van de politici. Ik heb het eerder al verteld: je kan in België beter de verkiezingen winnen dan de lotto. Want politici keren zichzelf vlotjes een Win For Life uit. Boven op het pensioen, waar ze recht op hebben tot honderd jaar na hun overlijden, is er ook een auto, chauffeur, gratis postzegels en hier en daar een zakcentje. Voor alle duidelijkheid: ik zal de laatste zijn die vindt dat politici het niet verdienen. Harde werkers zijn het. Stuk voor stuk. Maar daar gaat het niet om. Nu willen ze zelf hun eigen hoge pensioenen herzien. Mijn advies is: niet doen! Zelfs Frank Deboosere kan voorspellen dat dat verkeerd afloopt. Uiteindelijk zal dat eindigen met een lager pensioen voor de bevolking en zullen de politici besluiten dat er niets mis is met hun pensioen. En dat ze recht hebben op een bonus.

En dat dit ook telt voor vakbondsleiders én de koning. Want laten we wel wezen. In heel de discussie over de pensioenen is het hoge woord nog niet gevallen. Zeg maar het hoogste woord: het royale pensioen, dat van de koning. Wat Frank de eerste niet mag, mocht koning Albert wel: blijven doorwerken na zijn -vijfenzestigste. En van het pensioentje van onze koning kunnen de voorzitters en griffiers van het parlement maar dromen. De brave borst ontvangt na een loopbaan van twintig jaar 1.035.000 euro, plus kost en inwoon. ‘Een pensioen van een miljoen’, heerlijk!

LEES OOK: