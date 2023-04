COLUMN. Geert Hoste: "Het riooldeksel van Plopsa blijft jammer genoeg dicht”

Veel uitleg is er niet gekomen over het grensoverschrijdend gedrag in Plopsaland. De geheimen van de enclave zijn beter beschermd dan de inhoud van de kleerkast van koningin Mathilde. Ik vermoed dat Studio 100 het verhaal opspaart voor een nieuwe musical volgend jaar. Attracties uit De Panne kunnen naar de evenementenhal in Puurs worden verplaatst. Het publiek kan dan op de rijdende tribunes en tussen de attracties slalommen. Zittend wachten is een stuk aangenamer dan staand in een rij.

Wat we wel weten, is dat de voormalige Plopsa-directeur, zoals de moedervlek van Ruth Beeckmans, op mysterieuze wijze verdwenen is. Geen idee waar de man zit. Misschien hangt hij ondersteboven in een achtbaan? Of duikt hij op in ‘The Masked Singer’. Of geeft hij inmiddels les om het lerarentekort op te vangen.

Jammer dat de echt smeuïge details niet worden bekendgemaakt. Het riooldeksel van Plopsa blijft dicht. Gelukkig komt er wel af en toe een walmpje uit het verluchtingsgat. Maar het is uitkijken naar een nieuw seizoen van ‘De Verhulstjes’. Wellicht zien we dan de directeur van Plopsa brullen: ‘Maya de Bij is een kloothommel!’ Wie weet krijgen we flarden van een repetitie van Marie Verhulst en Samson:

- “Marie, waarom heeft je papa die dikketeur geslagen?”

- “De directeur ontslagen”, Samson.’

- “Heeft de dictateur zijn hond geslagen?”

Hopelijk kan die werkloze superheld van Plopsa International snel weer aan de slag. Het zou zonde zijn om hem in de Stille Kempen te laten verpieteren. Er zijn veel plaatsen in ons land waar men zijn talent kan gebruiken. Maak hem baas van de automobielinspectie. De wachtrijen aan de keuringsstations zijn langer dan die aan de vluchtelingencentra. België is het enige land in de wereld waar men in de file moet staan om de auto te laten goedkeuren om in de file te staan. Vervelend, maar dat probleem kan in een handomdraai opgelost worden én rendabel gemaakt. We hebben de cijfers gezien: Plopsaland heeft 1,4 miljoen bezoekers per jaar. 1,4 miljoen mensen die lachend in de file staan, daarna in een file aanschuiven bij een attractie en vervolgens, moe maar gelukkig, in de file naar huis keren. Wel, die ontslagen Plopsa-directeur heeft die files omgesmeed tot goud! Waar wacht minister Lydia Peeters nog op? Laat Super Steve de keuring aanpakken! Dan zijn tegen de zomer al die wachtrijen weg.

Laat hem daarna de hoogspanningslijn Ventilus als kabelbaan verpakken en van het stikstofdossier een horrorattractie maken. Dan staat Vlaanderen volgend jaar bovenaan de lijst van de gelukkigste landen.

Zo simpel is het.

