COLUMN. Geert Hoste: “Het grootste aantal vluchten dat uit Antwerp ­Airport opstijgt, doet gewoon een toerke en landt ­terug in Deurne”

Vlaanderen is een gigantisch groot land, groen en goed gerund. En bijzonder gastvrij. We vergeten dat soms. Daarom wil ik het even in de verf zetten. Zo is zeventig procent van de vluchten die vanaf de vliegwei van ­Deurne vertrekken, bestemd voor het binnenland. Vlaanderen scoort daarin hoger dan ­Rusland, China én de VS. Alleen Noord-Korea doet beter. De enige ­vluchten die voorbij de grenzen van Noord-Korea ­landen, zijn langeafstandsraketten. Vliegtuigen uit Deurne vertrekken succesvol naar topbestemmingen zoals Wevelgem, Charleroi en Malle. Of efkes naar de naftepomp in Zaventem. Het grootste aantal vluchten dat echter uit Antwerp ­Airport opstijgt, doet gewoon een toerke en landt ­terug in Deurne, het ­ecologische hart van onze ­economie. Dat is geen ­Internationale Luchthaven, maar een boemerang!

Bovendien heeft Vlaanderen de meest sportieve ­sporters van het Melkwegstelsel. Neem nu onze ­beroepswielrenners. Het zijn en blijven bescheiden coureurs, ook al noemen ze zichzelf de ‘elitemannen’. Een knap staaltje van liefdevol omgaan met de ­medemens zagen we tijdens het wereld­kampioenschap op de weg. De Belgische selectie, in werkelijkheid alleen Vlamingen, werd op voorhand beschreven als een onoverwinnelijk blok toptalenten. Met maar liefst drie kopmannen die wereldkampioen zouden worden, alle drie! In plaats van zelf met de prijzen te gaan lopen, schonken ze de overwinning aan een in Vlaanderen wonende vreemdeling. Hoe schoon is dat? Ik zat met tranen in mijn oren te luisteren naar hun sympathieke uitvluchten. Jasper Philipsen, de snelste renner van ’t heelal, kon zogezegd niet volgen. Remco Evenepoel loog ­doorzichtig dat een hoek van 90 graden in Schotland scherper is dan in Schepdaal. Wout van Aert liet zoals in Gent-Wevelgem met plezier iemand anders winnen. Na u! Dat is de definitie van een gentleman.

We moeten ook megatrots zijn op onze moedige ­toppolitici. In plaats van van hun pensioenbonussen te genieten, kwamen ze terug uit hun vakantie om ­strategische beslissingen te nemen. Strategische ­beslissingen zijn beslissingen waar ze geen zinvolle uitleg voor kunnen geven. Zoals gokken om rijk te worden, omdat je horoscoop beweert dat de sterren gunstig staan. Daarvoor is heel veel moed nodig. Knap.

Ondertussen werd besloten om in Antwerpen de ­muziekkiosk op de Groenplaats af te breken. De kiosk was het laatste openbare urinoir van ’t Stad. Gedaan met de blaasmuziek.

