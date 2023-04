COLUMN. Geert Hoste: “Het gaat er in de politiek stomender aan toe dan in Luk Alloo zijn ‘Sexpliciet’”

De lente is in het land, zoveel is duidelijk. Er wordt heel wat afgeknuffeld. Freya Van den Bossche en Mathias De Clercq knuffelen zich een weg naar de verkiezingen in Gent. Rode Duivel Romelu Lukaku vermorzelde in een omhelzing bijna de nieuwe voetbalcoach Tedesco. Koningin Mathilde drong zich als een verliefde puber op aan Piet Huysentruyt. Minutenlang stond ze met haar armen rond de topchef, als een hespenrolletje rond een stronkje witloof. Koning Filip stond erbij voor spek en bonen, bleek als een hopscheut. Mathilde had zich niet kunnen inhouden toen ze Piet zag. Als een fan stortte ze zich op haar idool. Het was een hemelse kracht die ze voelde branden, zou ze later toelichten. Niet te stuiten devotie, ingegeven door de overleden moeder van Piet.

Dat verbaast me niet, want ik heb ‘de bomma’ ooit in levenden lijve ontmoet in Zaventem. Het was in de tijd dat je nog recht van de parking op het vliegtuig stapte en Piet nog niet bekend was. Zonder ademen vertelde ze haar leven en dat van Piet. Na de paspoortcontrole trakteerde ze me op de geanimeerde geschiedenis van de vlasindustrie in West-Vlaanderen. Onder aan de vliegtuigtrap vertrouwde ze me de geheimen toe van perfect tafellinnen. Tot slot gaf ze ‘een dikke pieper’ op mijn wang, want knuffelen bestond toen nog niet.

Het zedige covid-vuistje heeft plaatsgemaakt voor de stevige pakkerd. Na Gent-Wevelgem viel Wout van Aert zijn ploegmaat Christophe Laporte in de armen. Ze hadden beiden het bakpoeder uit hun lijf gereden in een kletsnatte koers. Wout was blij dat hij zelf niet had gewonnen. Op de aankomstlijn mimede hij ‘na u’ en schonk de overwinning aan zijn ploegmaat. Een wedstrijd niet winnen blijkt onderdeel te zijn van een uitgekiend plan. Ik zie deze strategie in het kader van de Belgische supermarktenoorlog. Via Van Aert en Delporte toonde Jumbo aan de vakbonden dat het anders kan dan bij Delhaize. De kopman die respect toont voor de knecht, zo heet dat in de vooroorlogse retoriek van de wielersport. De werkgever die de werknemer het beste gunt. En nog een magnum champagne van de Lidl en een knuffel erbovenop!

En wat te denken over de paringsdans tussen Bart De Wever en Conner Rousseau? Als je cd&v-voorzitter Sammy Mahdi gelooft als hij het heeft over zijn collega’s, dan gaat het er stomender aan toe dan in Luk Alloo zijn ‘Sexpliciet’. Nog even en er verschijnen foto’s waarop De Wever en Rousseau elkaar volop op de mond zoenen, zoals Brezjnev en Honecker. ‘En het werd zomer...’ hoor ik Rob de Nijs zingen op de radio, terwijl ik zit te mijmeren over de krantenkop: “Vrouw verstopt 6 pistolen en munitie in haar slip en beha.”

