COLUMN. Geert Hoste: “Goedele Liekens en Herman Brusselmans zijn inmiddels verworden tot martelaren”

In de gloriejaren van ‘Tien Om Te Zien’ een superhit scoren, maar er pas 20 jaar later het podium mee halen. Het overkwam Superdiesel - drummer Reinert D’haene en zanger Lennard Busé - dat afgelopen vrijdag ‘Ticket naar de zon’ mocht brengen. Een one hit wonder? Misschien, al maakte één zin in een reclamespot van Reinert alsnog een bescheiden cultheld: “No koffiekoeken for you.” Wij spraken het duo over hun gloriejaren, hun optreden op ‘Tien Om Te Zien’ en hun muzikale comeback.