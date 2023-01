COLUMN. Geert Hoste: “Filip is de soberste koning van de hele wereld, dat heeft hij van zijn vader”

Het was de week van het boek van de prins die geen prins meer wilde zijn en van de begrafenis van de paus die geen paus meer was. Die paus werd in alle soberheid begraven. Soberheid zoals in de aanwezigheid van 1.600 verklede sinterklazen, 2.500 gepimpte priesters en 4.000 soldaten met een zotte muts en pofbroek en 5.000 nonnekes uit de missies. Deze laatsten stonden in de regen op het Sint-Pietersplein terwijl de vips, Very Important Paters, met de familie aan de koffietafel zaten. Ondertussen werd de paus sober begraven in drie kisten. Niet omdat hij zo groot was, maar om zeker te zijn dat hij er niet meer uit zou komen.

Soberheid

Natuurlijk was onze eigen sobere koninklijke familie ook aanwezig. Filip en Mathilde worden altijd opgetrommeld als het sober moet zijn. Dan vliegen ze er met ons nationaal vliegtuig op uit om het soberheidsgehalte op te krikken. Filip is de soberste koning van de hele wereld, dat heeft hij van zijn vader. En ook onze queen Mathilde moet niet onderdoen. Zet ze in de vitrine van Louis Vuitton, behang ze met juwelen van Tiffany’s, kleed ze in Chanel en Dior, en nog doet ze tandeloze monden openvallen vanwege zoveel soberheid. Zelfs prinses Elisabeth recycleert haar moeders kleren.

Toonladder van de liefde

Zou er op de begrafenis, na een paar glazen chianti, geroddeld zijn over het boek van Harry-van-over-’t water? De prins heeft tot in detail verteld over hoe een koninklijke vork in de steel zit. Een tipje van de sluier noemt men dat, maar eigenlijk werd heel de gehaakte bedsprei weggetrokken. Harry is man geworden op een braakliggend terrein achter een pub in de armen van een ‘oudere dame’. Dat is op zich geen schande. Van prins Laurent, onze reserve, doet ook het gerucht de ronde over zo’n oudere dame. Op een hondenweide achter café De veertien billekens in Zandhoven leerde Wendy hem de toonladder van de liefde.

Wie heeft bij Filip de romantische honneurs waargenomen? Welke oudere vrouw heeft de kroon ontbloot en onze kroonjuwelen aangeraakt? Moeder Teresa? La Esterella? Of Martine Tanghe? Er moet een reden zijn waarom Martine op de koffie ging bij koning Filip. Misschien heeft die andere journaliste, Mia Doornaert, de jonge prins meegenomen naar de middenstip van het Koning Boudewijnstadion? Ze is immers barones geworden. Een historische beloning voor daden voor het vaderland. Of dan toch barones Annie Cordy, la bonne du curé? Het kan geen toeval zijn dat er in Brussel een tunnel is vernoemd naar deze zangeres van het lichte lied. Een tunnel en geen standbeeld inderdaad! Een beetje psychiater zou hier wel weg mee kunnen. Benieuwd wat Tom Waes ervan maakt!

