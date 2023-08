COLUMN. Geert Hoste: “De oorlog in Oekraïne zal eerder achter de rug zijn dan de werken aan het viaduct van Vilvoorde”

Voor het eerst in de geschiedenis zijn de Belgen het rijkste volk ter wereld. En we gaan dat vieren. ACHT JAAR lang! Waar is dat feestje? Aan het viaduct van Vilvoorde! Daar staat het meest positieve ­verkeersbord van het land. ‘Mogelijke verkeershinder’ staat erop. Vooral dat ‘mogelijke’ is veelbelovend. Ik ben geen gokker, maar wedden dat de kans vrij groot is dat er verkeershinder zal zijn. Het is voor dit soort ­zaken dat de uitdrukking ‘met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid’ is uitgevonden. Wiskundig kan het niet, maar ik zou gewag durven te maken van 200% zekerheid. Wat zotte muts minister van Verkeer en Openbare Werken Lydia Peeters met haar ‘mogelijke verkeershinder’ bedoelt, is: ellenlange files. Dagenlang, maandenlang, jarenlang. Want de werken zullen ACHT JAAR duren. In de praktijk betekent dat twee jaar werken plus zes jaar op de gsm kijken. Plus 1 dag, want de werken zijn met een dag vertraging gestart. De aannemer was het vergeten. Of hij zat nog op Ibiza, kan ook.

ACHT JAAR is voor ons belachelijk kort! Een keer ­buiten het koninkrijk is dat lang. Ik geef het op een briefje: de oorlog tussen Rusland en Oekraïne zal eerder achter de rug zijn dan het leggen van een nieuwe laag asfalt op die brug. Totaal met de grond gelijk­gemaakte steden in de Donbas zullen allang weer opgebouwd zijn eer die anderhalve kilometer in ­Vilvoorde klaar is. Iedere week wordt daar de ­Krimbrug opgeblazen én gebombardeerd. Er is nog geen moment verkeershinder geweest. De enige file op de Krimbrug werd veroorzaakt door een diervriendelijke Russische trucker die op de rem ging staan om een moedereend en haar kuikentjes te laten oversteken.

In ontwikkelingslanden bouwt men in één seizoen een nieuwe brug zoals die bij Vilvoorde. En de maand ­daarna zetten ze er nog een tweede, nieuwe brug naast. Voor het geval de eerste brug aan onderhoud toe is en dat verkeershinder zou kunnen veroorzaken. Want voor alle duidelijkheid: de ‘mogelijke hinder’ door die brug op de Ring is slechts voor onderhoud! Het is niet omdat je het ingewikkeld lange woord ­‘onderhoudswerkzaamheden’ gebruikt, dat het werk zelf ingewikkelder wordt.

In België is ACHT JAAR in de bouw twee jaar werken en zes jaar op de gsm kijken. Het is al een wonder dat er gewerkt zal worden. Want ‘we maken de brug’ betekent in Vlaanderen dat men helemaal niet werkt.