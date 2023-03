COLUMN. Geert Hoste: “De koers is bedrog”

De koers is bedrog. Vlaamse wedstrijden voldoen absoluut niet aan wat ze beloven. Van de kermiskoersen wisten we het al, maar ook de Vlaamse klassiekers zijn een grote leugen. De Omloop is helemaal geen omloop, maar een kronkelende lijn tussen Gent en Ninove. Kuurne-Brussel-Kuurne raakt helemaal niet in Brussel. Het verste punt is pakweg Brakel! En dat is dan nog dankzij het extra pensioen van Herman De Croo.

De Ronde van Vlaanderen bestrijkt minder grondgebied van Vlaanderen dan Tom Waes z’n geschiedenislessen. En de enige buitenlandse Vlaamse klassieker Parijs-Roubaix vertrekt in Compiègne, op twee uur rijden van Parijs. De ‘kasseiklassieker’ loopt slechts 55 km van de 260 km over kasseien. Ook de fameuze Strade Bianche loopt maar voor 30% over de stofferige witte landwegen. De ‘Primavera’ Milaan-Sanremo wordt niet in de lente gereden en vertrekt niet in Milaan. De E3 Prijs van Harelbeke? Rijdt geen centimeter op de E3. De naam E3 dateert van toen José De Cauwer en Eddy Merckx nog koersten! De E3 heet al E17 sinds 1985. 1985 u leest het goed. In 1985 bestond er zelfs nog geen stikstof of een Vlaamse regering.

Boerenzoon

Misleidende reclame, zoveel is duidelijk. Ook flandriens hoeven helemaal niet uit Vlaanderen te komen. Je zou het niet moeten proberen met Ardense hesp. Jambon d’Ardenne komt uit de Ardennen! Jambon uit Brasschaat komt uit Brasschaat. Eerlijk is eerlijk: de Vlaamse politiek is veel eerlijker dan Vlaamse koers.

De Waalse spurtbom Arnaud Delie wordt een flandrien genoemd. En het kan nog erger! Arnaud Delie is een boerenzoon die zich lachend tussen de koeien laat fotograferen. Dat is op zijn minst provocerend nu Vlaamse boeren hun dieren als vervuilende stikstoffabrieken moeten zien. Ik hou mijn hart vast als Arnaud Delie straks door een zee van vlaggen de Ronde van Vlaanderen moet rijden.

Afkickverschijnselen

We worden elke dag weer op het verkeerde been gezet. Heel de commotie over stikstof in de Vlaamse regering was helemaal niet nodig. Het is geen echte ruzie, het zijn afkickverschijnselen. Ik heb het eerder al geschreven: schaf in het Vlaams parlement de gratis alcohol af en het zit er binnen de kortste keren bovenop. Geen veertien dagen heeft het geduurd. Ik durf nu al te voorspellen: schaf de extra pensioenen, wettelijke bonussen, premies en gratis postzegels voor politici af, en je kan dit land opdoeken. Het zou me niet verbazen dat de Russische Wagnergroep achter de roddel van de zatte Vlaamse politici zat. Of de Chinezen! Want die bespieden ons op TikTok, via de dansclipjes van Julie Vermeire, Camille en Angèle. Nog een paar jaar en Gent-Wevelgem wordt gereden in de straten van Beijing.

