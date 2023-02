COLUMN. Eindelijk goed nieuws voor Martine Jonckheere: “Ik kan het nauwelijks geloven: het wordt geen chemo”

BV Kinderwens van Aisha Van Zele gaat eindelijk in vervulling: "Ik was zo blij toen Miguel zei 'smijt je pil maar in de zee’”

“Mocht ik 10 jaar jonger zijn, had ik er nog eentje gewild.” Aisha Van Zele (38) straalt wanneer ze vertelt over haar zwangerschap. Samen met zakenman Miguel Dheedene (49), de ex van Tanja Dexters (46), verwacht ze over drie maanden een zoontje. De puzzelstukjes vallen in elkaar, klinkt het in een uitgebreid gesprek met Dag Allemaal. Ze vertelt hoe ze bij Miguel opnieuw de liefde vond na het overlijden van Philip Cracco, hoe plusdochter Valentina reageert en het angstige moment dat ze al meemaakte. “Ik voelde me plots heel slecht.”