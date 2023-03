COLUMN. “Die eerste uitstap naar de supermarkt was wel even schrikken”

BV BINNENKIJ­KEN. Vier jaar na zijn dood verkoopt zoon Christophe woning van Paul Severs: “Na een financiële dip kocht hij dit veel kleinere huis”

“Er is al een ernstig bod.” Christophe Severs (45), de zoon van wijlen Paul Severs, verkoopt de ouderlijke woonst in Saintes. De in 2019 overleden zanger woonde er decennialang met zijn gezin. “Het is een bescheiden huis, maar zo was mijn pa ook”, aldus Christophe. “Dingen kopen om te laten uitschijnen dat je er warmpjes in zit, dat deed hij helemáál niet. Hij was geen stoefer” In een interview met ‘Primo’ vertelt de man nu openlijk over het huis van zijn ouders, de band met zijn zieke moeder Paulette en de hartaanval die zijn vader fataal werd. “Stilaan komt de dag van aanvaarding. Maar dat de tijd álle wonden heelt, dat klopt helaas niet.”