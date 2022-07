Coco Jr. (57) heeft een relatie met een Gambiaanse vrouw van 30: “We zien elkaar niet vaak, maar ik ben haar trouw”

BVDertig jaar geleden scoorden Coco Jr. (57) en zijn Dinky Toys een monsterhit met ‘I Can’t Keep My Hands Off You’. Die verjaardag viert hij deze zomer in Het Witte Paard in Blankenberge, waar hij deze zomer voor het eerst op het podium zal staan in de wervelende muziekshow ‘Colour of Passion’. Ook op privévlak gaat het hem voor de wind: hij vond weer de liefde, in Senegal nog wel. In Story vertelt hij over z’n muzikale plannen, de band met z’n twee zonen en z’n nieuwe, jongere levensgezel. “Ik zou ertegen kunnen vechten, maar passionele relaties geven me positieve energie en inspiratie.”