Cleymans & Van Geel over nieuwe plaat: “Of ik nog geloof in de liefde? Vraag me dat over een jaar nog eens”

Was hun debuut als Cleymans & Van Geel twee jaar geleden nog zwierig, is ‘We kunnen ons redden’ recht in your face. Over hoe twee boezemvrienden een onvoorziene genadeslag van het leven kregen. Jonas door de breuk met zijn grote liefde, Evelien Bosmans (32) - intussen een jaar geleden, maar met de buitenwereld gedeeld deze lente. Jelle over hoe het mooie gezin van zijn beste vriend er plots niet meer was. “Als vriend ben je daarbij betrokken. Ik ben ook peter van Charlie, hun zoontje (bijna 3). Daar gaan dan heel veel gesprekken over, wat logisch is”, zegt Jelle. En dan komt de kracht van hun oervriendschap - al sinds hun twaalfde - boven. “‘We kunnen ons redden’ kwam daaruit. We schreven het in een half uur tijd. We zijn dat live beginnen spelen en de mensen waren geraakt”, vertelt Jonas. “Bij ons voelde het ergens dwingend om het op onze volgende plaat over mijn ‘crisisjaar’ te hebben.” ‘We kunnen ons redden’ mondde uit in elf songs waar de emotie vanaf druipt, ook al gaat niet élk nummer over de crisis. Belangrijker: het gros is verpakt in vrolijke en dansbare melodieën. “Dat moést het opzet zijn.”