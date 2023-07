Christopher was 19 toen hij en Stephanie Planckaert hun eerste kind kregen: “Vijf weken te vroeg, maar zie haar nu!”

Muziek KIJK. Hoe gaat het met de knie van Marthe? K3'tje danst nog steeds niet volledig mee tijdens show in Plopsaland

Dit weekend was het de nacht van de abonnees in Plopsaland De Panne en ook K3 gaf er een show. Marthe danste nog niet volledig mee. In mei vertelde ze dat ze wat last had van haar knie. Sindsdien staat er telkens een stoel of een kruk op het podium. Al is de zangeres wel aan de beterhand. Een fan vroeg haar tijdens de parade hoe het met haar knie ging, waarop ze antwoordde: “Veel beter al, nog even.”