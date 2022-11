Christophe uit ‘Blind getrouwd’ maakte jaar geleden hiv-diagnose bekend: “Het blijft wel een ding tijdens het daten”

BV“Wat ik heb, is geen doodvonnis.” En toch kwam de diagnose dat hij leeft met hiv vorig jaar hard aan bij Christophe Ramont (41). Wat volgens hem vooral zwaar doorweegt, is het stigma van hiv en aids. “Ons buiten de maatschappij zetten alsof we paria’s zijn, is nergens voor nodig”, klinkt het in ‘TV Familie’. Hij vertelt hoe het nu met zijn gezondheid gaat en waarom hij een spreekbuis wil zijn voor mensen met hiv. Samen met enkele ‘Blind Getrouwd’-collega’s organiseert hij zelfs een gala. “Wist je dat je verplicht bent om je tandarts in te lichten over je status?”