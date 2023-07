Christophe Ramont (‘Blind getrouwd’) komt op voor queerrechten: “Ik schrik van de haat binnen eigen gemeenschap”

bvChristophe Ramont (41), de ene helft van het eerste homokoppel in ‘Blind getrouwd’ is niet vies van een relletje op sociale media, om zo een lans te breken voor queer-rechten. “Ik merk dat er binnen onze eigen gemeenschap ook nog een grote haat bestaat ten aanzien van trans personen. We moeten dezelfde strijd aangaan die homo’s en lesbiennes vijftig jaar geleden voerden om aanvaard te worden. Want het is wel dankzij die strijd dat ik nu kan zijn wie ik ben”, vertelt Ramont.

Het begon allemaal na een avondje swipen op Tinder. “Ik doe die app maar een paar keer per jaar open. En ik was afgelopen weekend zo blij met een match”, aldus Ramont. Maar al snel ontstond er een felle discussie met de man aan de andere kant van de app. “De pride is extravagant! Uiteraard wil ik mijn lief kunnen kussen op straat, maar de pride gaat erover”, klonk het. Een verwijt dat wel vaker gemaakt wordt: de pride toont vooral het luik van de LGBTQI+ dat de extremen opzoekt. “Maar van die haat van binnen de eigen gemeenschap was ik flink geschrokken. Uiteraard schaart er zich een brede groep achter de regenboogvlag, maar als die elkaar onderling gaan bekampen, maakt me dat triest en droef”, vertelt Ramont.

(Lees verder onder de tweet)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hij pende z’n ervaring neer op Twitter en gooide daarmee de knuppel in het hoenderhok. Dankzij zijn bekendheid als ex-‘Blind getrouwd’-deelnemer kreeg die post meteen veel respons. “Ik vind dat het, als witte cis-homoman niet aan mij is om op de barricades te gaan staan, maar als ik mijn bijdrage kan leveren aan het sociale debat dan zal ik dat niet laten”, aldus Ramont. “Dat sommigen, zelfs binnen de eigen gemeenschap, vinden dat de pride over the top gaat, kan ik begrijpen. Maar dat hoort nu eenmaal bij de strijd. Vijftig jaar geleden, werd dat ook gezegd toen homo’s en lesbiennes naar buiten kwamen. Maar het is dankzij die excessen dat we nu staan waar we staan. Het is niet door je seksualiteit weg te steken en alleen te beleven binnen de vier muren van de slaapkamer, dat je maatschappelijk iets bereikt.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Christophe Ramont, samen met z'n ex-man Nick Laenen © Dieter Bacquaert

Over de maatschappelijke aanvaarding van homo’s en lesbiennes bestaat er nog weinig discussie. Toen hij samen met Nick Laenen in het huwelijksbootje stapte in ‘Blind getrouwd’, werd het koppel haast doodgeknuffeld door de Vlaamse kijkers. “De acceptatie van homoseksualiteit is in Vlaanderen geen issue meer. Gelukkig maar. Maar die strijd die trans en queer personen moeten voeren, is nog groot. Het is in die hoek dat de klappen vallen. Daarom ben ik ook zo blij dat er voor het eerst een trans vrouw deelneemt aan de Miss België-verkiezing. Ik vind dat Lennie Blockmans het geweldig doet in de media, maar uiteraard is ze door die outing in het oog van de storm beland en krijgt ze veel kritiek. Als ik met mijn bekendheid kan zorgen, dat ze een beetje uit de wind gezet wordt, dan ben ik al blij.”

Het is intussen twee jaar geleden dat Christophe de diagnose kreeg dat hij HIV-positief is. Anderhalf jaar geleden kwam hij daarmee ook naar buiten. “Alles is medisch onder controle. Zolang is mijn medicatie trouw blijf innemen, heb ik er geen last van.”

LEES OOK.

KIJK. Nick en Christophe geven een ‘echtscheidingsfeest’