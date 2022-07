Chris Van Tongelen sluit derde huwelijk niet langer uit: “Maar nog kinderen? Dat kán niet meer”

BV“Als ik het verstandig had aangepakt, was ik misschien al binnen geweest.” Het zijn de woorden van Chris Van Tongelen (54), die in ‘Dag Allemaal’ de balans opmaakt. Hij vertelt er in een uitgebreid interview over de naïviteit waardoor hij al heel wat geld verloor, de toekomstplannen met partner Annelies en het mislukte Amerika-avontuur van Ian Thomas. “Zou ik het opnieuw doen? Nee.”