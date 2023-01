Chérine wordt in polls getipt als topfavoriete voor ‘Eurosong’: “Klink ik als de nieuwe Angèle? Och, zot”

BV Arnout Hauben uitgeroe­pen tot ‘leukste Belg op Nederland­se televisie’: “Nog nooit zo geslaagd in het leven”

Arnout Hauben (46) van de tv-serie ‘Dwars door de lage landen’ is in Nederland verkozen tot leukste Belg. Dat maakte het Algemeen Dagblad bekend. Daarmee treedt hij in de voetsporen van Dieter Coppens, die vorig jaar in de prijzen viel. Bij ontvangst van de prijs deelde Hauben ook meteen een nieuwtje over zijn populaire reeks.

