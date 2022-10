Charlotte de Witte voor de derde keer op rij verkozen tot beste techno-dj ter wereld

In de algemene top 100 staat Charlotte op een veertiende plaats. Ieder die haar voorgaat in de lijst, is een man. Zo staat de Nederlandse Martin Garrix - bekend van nummers als ‘Scared to Be Lonely’ en ‘In the Name of Love’ - op de eerste plaats. Voor hem is dat de vierde keer op rij. Daarnaast zijn er ook de Belgische Dimitri Vegas & Like Mike, die een derde plek wisten te bemachtigen. Dat is net iets minder goed dan in 2015 en 2019. Want toen werden ze eerste. Maar dit jaar wonnen ze wel als beste dj-groep.