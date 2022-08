Celien op de planken met collega’s van mama Margriet: “Totaal geen zenuwen voor theaterdebuut”

BV Na ruzie in Turkije: Sean Dhondt en vriendin Maithé Rivera dolgeluk­kig gespot op Pukkelpop

Alles lijkt weer koek en ei tussen Sean Dhondt (38) en zijn vriendin Maithé Rivera (23). Tijdens hun vakantie in Turkije leek er een kink in de kabel te zitten toen er beelden op sociale media opdoken waarop duidelijk te zien was dat de twee felle ruzie hadden. Maar die problemen lijken intussen van de baan, want het stel is gelukkig én hand in hand gespot op de festivalweide van Pukkelpop.

19 augustus