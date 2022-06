Carry Goossens wil stilaan gaan uitbollen: “Al vier jaar met pensioen, maar mijn rustgeld dekt de uitgaven niet”

BVDe vakantiekomedie ‘Oost West Thuis Best’ in het Antwerpse Fakkeltheater herenigt deze zomer het gouden ‘F.C. De Kampioenen’-duo Carry Goossens (69) en Danni Heylen (71). Misschien voor het laatst, want de acteur - die in januari 70 wordt - overweegt om te stoppen met acteren. Het sop is de kolen bijna niet meer waard, vertelt hij in Primo. “Wat ik in het theater verdien is - eenmaal afgeroomd door de staat - bijna een nuloperatie.” Een gesprek over financiële strubbelingen, acteren in Vlaanderen, ouder worden en zijn indrukwekkende carrière. “Toen ik begon als acteur, werd ik 29 en stond er niet meer dan 500 Belgische frank (12,50 euro) op mijn rekening.”