Carry Goossens met spoed naar ziekenhuis tijdens repetitie ‘James de musical’: “James belde meteen de ambulance”

BV Jolien Roets neemt post van Sean Dhondt over bij Qmusic als nieuwe “vaste waarde” in de namiddag

Qmusic vliegt het nieuwe radioseizoen in met een heleboel vertrouwde stemmen én Jolien Roets (38) als vervanger van Sean Dhondt (39) in de namiddag. Die laatste nam vorige week in het Q-Beach House afscheid van de luisteraars nadat hij eerder al te horen kreeg dat hij ontslagen werd. Roets is al langer Q-dj maar was tot de zomer voornamelijk te horen in de weekends.