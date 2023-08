Carry Goossens met spoed naar ziekenhuis tijdens opname ‘James de musical’: “James belde meteen de ambulance”

Showbizz Verbannen vriendin van de Meilandjes doet boekje open: “Ik denk dat ze pas tevreden zijn als ik in mijn graf lig”

Jarenlang zweeg ze in alle talen, maar Caroline van Eeden - de voormalige huisvriendin van de Meilandjes - brengt nu toch een boek uit over haar aanvaringen met de beroemde familie. “Dit is een wanhoopskreet”, vertelt journaliste Valérie Lempereur, die het verhaal neerpende, in de Nederlandse Story. Waarom besloot Caroline nu wél haar verhaal te doen? En hoe hebben de beweringen van de familie Meiland - die Caroline als geldbeluste opportuniste bestempelden - haar al die jaren geraakt? “Dat mensen voor wie je altijd klaar hebt gestaan je dit aandoen, is voor mij amper voor te stellen...”