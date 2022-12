Carmen Pfaff sluit 2022 op een pijnlijke manier af: “Alles draaide, en plots lag ik op de grond”

Showbits Jan Smit zet samenwer­king met Gert & James bewust niet op nieuwe album: "Soms moet je een beetje afstand houden"

Jan Smit pakt uit met nieuwe muziek, na corona en na zijn burnout. Alleen begrijpt niemand in Vlaanderen de titel van het album. ‘Boven Jan’ is een typisch Nederlandse uitdrukking. “Daar hebben we niet zo goed over nagedacht”, geeft Jan toe. Jarne wil ook graag weten waarom het nummer met Gert Verhulst en James Cooke niet op de plaat heeft gezet. Bekijk het in een nieuwe Showbits.

25 december