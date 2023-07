Candice uit 'Blind getrouwd' praat voor het eerst na scheiding met Marijn: "Wel even raar en onwennig met zijn nieuwe vriendin”

BV Acteur Bert Verbeke over z’n droomhuwe­lijk en zijn carrière: “M'n rol in ‘Lisa’ was een financiële reddings­boei”

Bert Verbeke (39) is zielsgelukkig en iedereen mag het weten. De acteur gaf niet lang geleden z’n jawoord aan grote liefde Hiskia (46), en zij aan hem. “Wij weten waarvoor we waakzaam moeten zijn in onze relatie”, klinkt het in ‘Primo’. Hij vertelt in het gesprek uitgebreid over het tweedaagse trouwfeest, z'n bijzondere vriendschap met James Cooke (38) en blikt terug op zijn enorme populariteit ten tijde van ‘Thuis’. “Ze hebben me al twee keer gevraagd om terug te keren.”