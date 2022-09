Candice en Marijn uit ‘Blind Getrouwd’ zetten een punt achter hun huwelijk: “We zijn altijd blijven twijfelen”

Op Instagram maken zowel Candice als Marijn het spijtige nieuws bekend. Met een lange boodschap vertellen ze hoe de beslissing niet over één nacht ijs ging.

“De voorbije twee jaar zijn Marijn en ik als getrouwd koppel door het leven gegaan. We hebben er echter voor gekozen om vanaf nu als vrienden verder te gaan. We hebben heel veel mooie momenten samen beleefd. Tijdens onze deelname aan Blind getrouwd hadden we direct een vriendschappelijke en ook verliefde klik waardoor we een ongelooflijk unieke ervaring hebben meegemaakt. Er zijn dan ook meerdere momenten die we nooit zullen vergeten zoals onze huwelijksreis naar Kreta en dingen die we geleerd hebben van elkaar en onszelf. Zo zullen caracollen nooit mijn ding zijn en is plagen misschien wel liefde vragen?”

“Na het programma zijn we gaan samenwonen in Binkom als één grote familie van 5 katten, 2 pony’s en 1 hond. Het was ook echt fijn te ontdekken dat we heel goed overeenkwamen met elkaars vrienden en familie. We waren blij dat we de stap hadden gewaagd om samen te wonen, maar merkten tegelijk dat er uitdagingen waren. We hadden moeilijkere momenten en botsten op het feit dat we andere toekomstplannen voor ogen hadden. De boodschap van vandaag lijkt voor jullie misschien nieuw of plots. Toch willen we jullie meegeven dat we hier niet licht over zijn gegaan. We hebben hard aan onze uitdagingen als koppel gewerkt en verschillende dingen geprobeerd om onze relatie te versterken. We zijn steeds blijven praten met elkaar en hebben ook veel oprecht leuke momenten gekend zoals oa onze laatste reis naar Malaga.”

“Toch moeten we toegeven dat wij bleven twijfelen als koppel. Na twee jaar hadden wij het gevoel dat we een definitieve keuze moesten maken, wat we ook gedaan hebben. We willen iedereen bedanken die ons gesteund heeft in dit mooie traject: onze familie, vrienden, en ook jullie. We willen jullie hiervan zelf op de hoogte te brengen. Marijn en ik gaan nu elk onze eigen weg uit, als vrienden. We willen ons richten op de toekomst en niet achteruit kijken. Dat houdt in dat we geen verdere commentaar geven over onze breuk en hierover geen interviews geven. We danken jullie en weten dat jullie er altijd voor ons zullen zijn. Heel veel liefs, Marijn & Candice.”

Nood aan afstand

Op 1 oktober 2020 stapten Candice en Marijn ‘blind’ in het huwelijksbootje. De vonk sloeg haast meteen over tussen de twee. Lange tijd was hun enige discussiepunt waar ze zouden samenwonen. Candice is afkomstig uit Beveren (Oost-Vlaanderen) en Marijn zijn roots liggen in Binkom (Vlaams-Brabant). Uiteindelijk besloot Candice richting Binkom te trekken.

Wat de doorslag gaf voor die beslissing, was dat Candice destijds net van job veranderde. Ze had loopbaanonderbreking genomen als leerkracht om haar droom waar te maken: een eigen webshop opstarten met pittige en kleurrijke vrouwenkledij. Toen bleek dat Marijn bij hem thuis plaats had om haar stock op te slaan, was de beslissing om naar Binkom te verhuizen snel gemaakt.

Voor Marijn, was samenwonen vanaf het begin al een pijnpunt. Hij gaf in de zomer van 2021 zelfs aan dat hij het raar zou vinden om Candice altijd in de buurt te hebben. Toch sloeg het koppel er lange tijd in om het samen leven met elkaar mogelijk te maken, mits de nodige afstand. “Ik had inderdaad gezegd dat ik haar aanwezigheid raar zou vinden”, vertelde Marijn in een interview afgelopen kerst. “Het voordeel is dat we een groot huis hebben. Ik werk op de benedenverdieping en Candice werkt boven met haar webshop. Altijd samen, dat zou te veel zijn. Ik kan me niet voorstellen om op een klein appartement samen te wonen. Ik vrees dat er dan snel veel frustraties naar boven zouden komen”, aldus Marijn.

Volledig scherm Candice en Marijn op bezoek in de Q-Escape Room: “Met een pruik op herkenden de mensen ons niet” © Qmusic

Aangebrand eten

Maar het samenwonen was niet het enige struikelblok voor het koppel. Ook Candice haar kookkunsten zorgden soms voor frustraties bij Marijn. “Meestal kook ik. Candice is er niet altijd met haar gedachten bij in de keuken, waardoor het eten altijd aanbrandt. Bij mij is het gelukkig wel altijd lekker”, getuigde Marijn.

Maar daardoor moest Candice ook inboeten. “Marijn heeft niet zo graag dat ik kook, maar hij lust ook niet de kant-en-klare maaltijden die ik vroeger altijd in de Albert Heijn haalde. Dus als ik in Beveren ben, haal ik mijn schade in”, grapte ze.

“Maar ook wat orde in huis betreft, moeten we elkaar nog leren accepteren”, voegde Candice nog toe. “Voor mij maakt het niet uit dat er een boek scheef ligt of naast het bed een kledingstuk rondslingert, maar Marijn heeft het graag altijd opgeruimd. Ik probeer daarop te letten, maar Marijn moet het ook leren loslaten. Dat is nog een beetje zoeken.”

