Camille stelt album ‘SOS’ voor en doet dat met een helikopter

'Thuis'-actrice Apollonia Sterckx wordt zestien jaar: "Nu gaat de wereld weer wat meer open"

Ze is al sinds ze drie jaar oud was te zien in ‘Thuis’, maar zondag blaast Apollonia Sterckx zestien kaarsjes uit. Een mijlpaal voor de jonge actrice, vertelt ze. Een gesprek over je eigen beslissingen kunnen nemen, dj’en en haar eerste filmrol. “Met twee Belgische meisjes tussen een hoop Nederlanders.”

21 augustus