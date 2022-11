Camille is klaar om vijf keer te knallen in Lotto Arena: "Mijn tante moest tijdens de repetitie huilen van emotie"

Literatuur Koen Wauters brengt boek over Dakar-ral­ly uit: “Het verhaal over de avonturen die de woestijn me bracht”

Koen Wauters (55) heeft groot nieuws. Op Instagram laat hij weten dat hij een boek gaat uitbrengen. “Ze hebben me altijd gevraagd ‘breng eens een boek uit over Clouseau of je leven’, maar ik heb dit altijd geweigerd.” Maar nu komt er wél een boek aan over Dakar. “Vol fantastische en gekke verhalen die we de voorbije jaren hebben meegemaakt”, vertelt hij. ‘Koen in Dakar’ wordt half december in de winkelrekken verwacht.

2 november