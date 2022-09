Camille Dhondt wordt stripfiguur: “Ik voel me echt enorm vereerd”

Showbits Ingeborg zorgt voor extra peper in ‘Blind Getrouwd’: “Als het slaapver­wek­kend is, blijven mensen niet kijken”

Geen ‘Seksuolotte’ meer in het nieuwe seizoen van ‘Blind getrouwd’. Voortaan laat Ingeborg mee haar licht schijnen over het matchen van de koppels. Niet als experte, hoewel ze heel wat ervaring heeft met koppelprogramma’s. Denk maar aan ‘Blind date’ en ‘All You Need Is Love’. Jarne en Desna spreken met Ingeborg tijdens een workshop in Portugal over haar VTM-verleden en hoe ze haar rol als expert precies ziet. “Het wordt nog heel spannend”, belooft ze in een nieuwe Showbits.

12 september