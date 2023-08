BV’s te gast op festival dat alternatieve en klassieke geneeskunde met elkaar wil verbinden: “Dit hebben we nodig”

Bezielster van het festival, Nathalie van Ounsen, wou graag een festival organiseren omtrent de complementaire zorg omdat ze voelde dat er veel vraag naar was. “Het doel van het ‘Magical Zen Festival’ is eigenlijk om de klassieke geneeskunde hand in hand te laten gaan met de ‘alternatieve geneeskunde’, ofwel ‘complementaire zorg’”, klinkt het bij Nathalie. “We willen graag dat de dokters ook eens aan een coach of een therapeut denken wanneer ze een patiënt willen helpen.”

Heel wat bekende koppen zullen deze zondag komen spreken op het festival. Ambassadrice Veerle Dobbelaere geeft er zelfs een exclusieve workshop. “Ik voel dat er nood aan is, er is ook echt vraag naar zo’n festival”, zegt Nathalie. “Veerle was er vorig jaar al bij en toen ik haar belde was ze meteen overtuigd. Origineel was het plan om een vrouwenfestival te organiseren, maar Veerle gaf aan dat ook mannen er nood aan hadden. De eerste editie was dan ook op een mum van tijd uitverkocht.” ‘De Buurtpolitie’-actrice Charlotte De Groof was ook helemaal onder de indruk na de eerste editie. “Ze vertelde me dat ze het ongelooflijk vond wat er daar is gebeurd, het voelde voor haar alsof ze thuiskwam.”