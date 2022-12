BV’s promoten vitamine-infuus, maar experts waarschuwen: “Zo zoek je onnodige risico’s op”

BV Geena Lisa (50) na 22 jaar ontslagen bij VRT: “Mijn ontslag geeft me de kans om voluit voor mijn passie te gaan”

Net als tientallen andere collega’s, kreeg ook Geena Lisa Peeters (50) slecht nieuws te horen bij de VRT. “Ik neem ook gedwongen afscheid. Geen plaats voor een interne coach bij VRT”, schreef het schermgezicht op Facebook. “Ik ben dankbaar voor de vele prachtige jaren”, laat ze weten in een eerste reactie. Geena Lisa was 22 jaar lang in dienst bij de VRT en was vooral bekend als omroepster en presentatrice van programma’s als ‘Fata Morgana’.

1 december