BV’s getuigen over hun geaardheid: “Zelfs nu kan ik me nog onzeker voelen doordat ik als tiener werd gepest”

BV Hoe gaat het nog met acteur Erik Goris? “Of ik de camera's niet mis? Niet echt, nee”

Hij werd bekend als Rob in ‘Familie’en speelde empathische moordenaar Guy in ‘Thuis’. Maar Erik Goris (68) is al een hele tijd niet meer op het scherm te zien. “Ik wist op voorhand dat het van bepaalde duur ging zijn”, vertelt hij in PRIMO, in een gesprek over z’n carrière, z’n gezinsleven en ouder worden. “Een nieuwe rol in een soap? Ik word er niet jonger op.”