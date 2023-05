BV’s en slechte photoshop: zo proberen oplichters fans geld af te troggelen met nepadvertenties op internet

BV Aaron Blommaert goed op weg om ‘de Vlaamse Harry Styles’ te worden: “Maar met die vergelij­king moet hij opletten”

“Hou hem maar in de gaten.” Dat zei Giovanni Kemper (31) in 2014 al over Aaron Blommaert (20). En Gio heeft gelijk gekregen, want Aaron stelt niet teleur. De Aalstenaar is al een tijdje aan een opmars bezig en nu won hij ook nog eens ‘The Masked Singer’. “Hij gaat Camille achterna”, klonk het in de online reacties na overwinning. Maar zal het ook echt zo’n vaart lopen? ‘TV Familie’ legde hun oor te luister bij enkele experts en BV’s. “Het valt op hoeveel kansen Aaron krijgt bij VTM.”