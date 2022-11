BV’s aangeslagen door overlijden Will Ferdy: “De bergen kritiek die hij kreeg na z'n outing... Dat was ongezien”

“Dit is zo bedroevend”, klinkt het bij een aangeslagen Marc Dex. “Hij had de laatste tijd last van gezondheidsproblemen, maar ik vind het toch heel plots. Ik had niet zoveel contact meer met Will, maar ik kreeg wel af en toe nog een mailtje van hem. En dat deed me ook echt iets, want op die manier bleef Will toch dicht bij mij, in mijn gedachten. Ik heb dan ook altijd veel bewondering en respect voor hem gehad. Hij was één van de grootste woordkunstenaars in Vlaanderen en dat zag je ook in zijn werk. Will heeft heel mooie dingen gedaan en dat zal ik nooit vergeten. Zijn liedjes zullen altijd blijven.”

Volledig scherm Marc Dex © Ton Wiggenraad

Niet onverwacht

Koen Crucke, die Ferdy al sinds jonge leeftijd kende, reageerde in een interview met ‘HLN Live’. “Het is hard nieuws, maar niet helemaal onverwacht”, vertelt de Vlaamse zanger. Crucke had vorige week namelijk nog een mail gekregen van Will Ferdy waarin hij vertelde over zijn gezondheidsproblemen. De zanger had recent ook nog in het ziekenhuis gelegen.

Crucke zelf zal Ferdy alvast herinneren als een sterke man. “We woonden vroeger amper een paar straten van elkaar. Toen al had ik bewondering voor hem”, klinkt het overtuigend. Koen Crucke noemt de man verder ook nog “de grootste artiest aller tijden”. “Hij is namelijk de eerste die het Vlaamse lied zo naar voren gebracht heeft.”

Vriendschap

Ook bij zanger Christoff overheerst het ongeloof. “Ik heb hem voor de coronapandemie nog gezien en je gaat ervan uit dat alles oké is. Het klinkt zo ongeloofwaardig dat hij er niet meer is”, vertelt hij bij HLN Live. “Ik heb het geluk gehad om ooit een grote hit van hem te mogen coveren, daar was hij heel blij mee. Wij hadden een hele leuke verstandhouding. Hij was altijd erg hartelijk.”

Christoff zal zich Ferdy vooral herinneren als een vrolijke man, klinkt het. “Iemand die hield van het leven en die hield van de kleine dingen. Vriendschap was voor hem heel belangrijk. Je kon ‘m altijd plezier doen met een bezoekje. Ik denk bovendien dat hij blij is met hoe het allemaal is geëvolueerd", voegt hij eraan toe. “Ik weet dat het voor hem heel zwaar was toen hij uit de kast was gekomen.”

Vakman

“Will is 95 mogen worden, dat is een hele schone leeftijd. Maar toch blijft het altijd even schrikken, toen ik het nieuws deze middag vernam”, zegt ook Jo Vally (64). De twee leerden elkaar eind jaren 70 kennen, Jo Vally stond toen nog in het prille begin van zijn carrière. “En Will Ferdy, ja dat was iemand waarnaar je opkeek, hé. Ik herinner mij nog goed dat ik als beginnend artiest mee op een verzamelalbum mocht staan, eentje voor het Rode Kruis en dat betekende héél wat. Will en Louis Neefs waren daar de grote namen op”, blikt de zanger terug. “Ik had veel bewondering voor Will, hij had dan ook een paar hele sterke nummers, hij kon hele mooie teksten schrijven. Will was een vakman, iemand die zijn stiel kende en dat moet gezegd worden. Elk optreden was met een live-orkest vroeger en met véél interesse vanuit de zaal. Ondanks zijn liefde voor mannen was hij ook zeer geliefd bij de vrouwen.”

Volledig scherm Jo Vally, Will Ferdy en Bart Kaëll. © Photo News

Jo Vally herinnert zich nog goed het moment waarop Will Ferdy openlijk bekendmaakte dat hij op een man verliefd was. “Hij was de eerste artiest bij ons die aan de bel trok van ‘Mannekes, deze vorm van liefde bestaat óók!’ Hij had een vriend en hij kon er niet meer mee leven om hem te verbergen. Maar de bergen kritiek die hij kreeg… Dat was ongezien en heel erg. Zelfs tot haatbrieven en faxen toe, en daar heeft Will de eerste jaren zwaar onder geleden”, herinnert Valère zich. “Niemand begreep Will. ‘Wat zegt híj nu? Dat kan toch niet!’, klonk het. Dat was een heel groot taboe in die tijd, hé. Niemand stond open voor zijn eerlijkheid en dat vind ik heel erg. Terwijl z’n open getuigenis - in die tijd dan nog - net getuigde van een enorme durf en daar heb ik nog steeds veel respect voor. Will is een rolmodel geworden in de artiestenwereld, nadien zijn er dankzij hem nog gevolgd die uitgekomen zijn voor hun geaardheid. Alle respect voor meneer Will Ferdy heb ik.”

