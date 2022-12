BV's steken Julie Van den Steen hart onder de riem na verlies van haar ongeboren baby: “De psychologische impact is enorm groot”

Showbits Margriet Hermans totaal buiten haar comfortzo­ne in 'Winterre­vue': "Ik sterf van de zenuwen"

Vanavond gaat in Theater Elckerlyc ‘Winterrevue, an evening with The Sixpack’ in première. Eén van die zes is Margriet Hermans, sinds ‘Liefde voor Muziek’ helemaal terug op het hoogste showtoneel. Senne zoekt haar op tijdens de generale repetitie en treft een opvallend zenuwachtige Margriet. “Ik ben niet zo gewend om te functioneren in groep”, vertelt ze in een nieuwe Showbits. Je kan nog steeds tickets bestellen via elckerlyc.be.

11:45